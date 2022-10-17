Bu korkularınız varsa hemen doktora gidin

KOULROFOBİ

Aralarında belki de en ilginç olan korku. Palyaçolardan korkma sonucu gelişiyor. Genelde çocuklarda görülse de, yetişkinlerde rastlandığı da oluyor.

AKROFOBİ

Yine sıkça rastlanan yükseklik korkusu. Çok güçlü bir korku türü olduğu için, pank atağa ve çarpıntıya neden oluyor.

AGORAFOBİ

İnsanlarda genel olarak paniğe kapılmaya yol açıyor. Tuzağa düşmüş hissi verir. Bir çeşit anksiyete bozukluğu. Bu korku özellikle kalabalık ortamlarda ortaya çıkıyor. Yalnız başına kalma ve yalnız sokağa çıkma korkusu da Agorafobi 'nin belirtilerinden.

TRYPOPHOBİA

Delik korkusu da denilen Trypophobia, insanlara huzursuzluk veren bir korku türü. Yan yana bulunan deliklerden korkma, tiksinme şeklinde gelişme göstermektedir. Diş sıkma ve titremeye yol açıyor.

ZENOFOBİ

Yabancılardan korkma veya nefret etmek olarak bilinir. Kişinin kendisinden farklı ya da tanımadığı kişilerden korkması ve nefret etmesi ile başlıyor. Kendisinden farklı olanların tehlikeli olduğu hissiyatı oluşuyor.

ARAKNOFOBİ

Belki de ismini en sık duyduğunuz korku türü; Örümcek korkusu. Kişi korkusundan kendisine ve çevresindekilere zarar verebiliyor. Çok fazla korkuya maruz kalırsa panik atak geçirebilir.

EMETOFOBİ

Genelde sınava girecek öğrencilerde rastlanan bir korku türü. Bilinen adı kusma korkusu. Korkmaya başladıkları anda, kendisini etkileyen ortama müdahale de edemeyecek duruma geldikleri için, büyük sıkıntı yaşatıyor. Bu insanlar, kusan başka insanları görmekten de korkuyor. Zehirlenip kusma korkuları da olduğu için, yemek yeme konusunda da oldukça zorlanılıyor.

KLOSTROFOBİ

Asansör gibi küçük kapalı yerlerde kalma korkusu yaşarlar. Eğer durum ciddileşirse, panik atağa ve nefes darlığına neden oluyor. Bir yerde kilitli kalma durumunda ise korku iki katına çıkıyor.

HİDROFOBİ

Korkuların en ilginci. Sudan korkmakla başlıyor. Suya temas dahi edilemiyor. Kuduz hastalığında bu durumla karşılaşılır fakat sudan korkan herkesin kuduz olduğu anlamı çıkarılmamalı….

NİKTOFOBİ

Geceden ve karanlıktan korkma korkusudur.