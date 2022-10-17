17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu korkularınız varsa hemen doktora gidin

Her insanın farklı korkuları vardır. Peki en büyük 10 korku hangisi? İşte yanıtı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 12:03
Takip Et

İşte insanların en büyük 10 korkusu

Bu korkularınız varsa hemen doktora gidin
+
Aa
-

KOULROFOBİ

Aralarında belki de en ilginç olan korku. Palyaçolardan korkma sonucu gelişiyor. Genelde çocuklarda görülse de, yetişkinlerde rastlandığı da oluyor.

AKROFOBİ

Yine sıkça rastlanan yükseklik korkusu. Çok güçlü bir korku türü olduğu için, pank atağa ve çarpıntıya neden oluyor.

AGORAFOBİ

İnsanlarda genel olarak paniğe kapılmaya yol açıyor. Tuzağa düşmüş hissi verir. Bir çeşit anksiyete bozukluğu. Bu korku özellikle kalabalık ortamlarda ortaya çıkıyor. Yalnız başına kalma ve yalnız sokağa çıkma korkusu da Agorafobi 'nin belirtilerinden.

TRYPOPHOBİA

Delik korkusu da denilen Trypophobia, insanlara huzursuzluk veren bir korku türü. Yan yana bulunan deliklerden korkma, tiksinme şeklinde gelişme göstermektedir. Diş sıkma ve titremeye yol açıyor.

ZENOFOBİ

Yabancılardan korkma veya nefret etmek olarak bilinir. Kişinin kendisinden farklı ya da tanımadığı kişilerden korkması ve nefret etmesi ile başlıyor. Kendisinden farklı olanların tehlikeli olduğu hissiyatı oluşuyor.

ARAKNOFOBİ

Belki de ismini en sık duyduğunuz korku türü; Örümcek korkusu. Kişi korkusundan kendisine ve çevresindekilere zarar verebiliyor. Çok fazla korkuya maruz kalırsa panik atak geçirebilir.

EMETOFOBİ

Genelde sınava girecek öğrencilerde rastlanan bir korku türü. Bilinen adı kusma korkusu. Korkmaya başladıkları anda, kendisini etkileyen ortama müdahale de edemeyecek duruma geldikleri için, büyük sıkıntı yaşatıyor. Bu insanlar, kusan başka insanları görmekten de korkuyor. Zehirlenip kusma korkuları da olduğu için, yemek yeme konusunda da oldukça zorlanılıyor.

KLOSTROFOBİ

Asansör gibi küçük kapalı yerlerde kalma korkusu yaşarlar. Eğer durum ciddileşirse, panik atağa ve nefes darlığına neden oluyor. Bir yerde kilitli kalma durumunda ise korku iki katına çıkıyor.

HİDROFOBİ

Korkuların en ilginci. Sudan korkmakla başlıyor. Suya temas dahi edilemiyor. Kuduz hastalığında bu durumla karşılaşılır fakat sudan korkan herkesin kuduz olduğu anlamı çıkarılmamalı….

NİKTOFOBİ

Geceden ve karanlıktan korkma korkusudur.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Psikolog
17.10.2022 12:28
Bebeklik, çocukluk, ilk gençlik dönemlerinde, ailesinden YETERLİ SEVGİ ve GÜVENİ yaşamış insanlarda bu korkular kesinlikle olmaz.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
4
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Kağıthane Tüneli’nde asker eğlencesi yapan sürücülere ceza yağdı
﻿Kağıthane Tüneli’nde asker eğlencesi yapan sürücülere ceza yağdı
﻿Kağıthane Tüneli’nde asker eğlencesi yapan sürücülere ceza yağdı
﻿Marmara Denizi için fırtına uyarısı!
﻿Marmara Denizi için fırtına uyarısı!
﻿Marmara Denizi için fırtına uyarısı!
﻿Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
﻿Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
﻿Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.