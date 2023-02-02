EYT teklifi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra milletvekilleri, bakanlık bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve EYT derneklerinin temsilcileri katıldı. Komisyonda CHP milletvekilleri, 'Staj ve çıraklık mağdurlarının olmadığı EYT eksik kaldı', 'Staj ve çıraklık SGK başlangıç sayılsın' yazılı dövizler açtı.

4 maddeden oluşan kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi, süreç içeresinde de yaklaşık 5 milyon kişinin EYT düzenlemesinden faydalanması bekleniyor.

Komisyonda görüşmeler sürüyor.