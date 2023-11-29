İşte sarılık ve nikris tedavisinde kullanılan dikkat çeken ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Sarılık ve nikris tedavisinde kullanılan eğir otu dikkat çekti.

SARILIK NEDİR?

Kana rengini veren ve oksijen taşıyan yapılara hemoglobin denir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana yapısını oluşturan maddedir.

EĞİR OTU NEDİR?

Yılanyastığıgiller familyasından; akarsu kıyıları ve bataklıklarda yetişen 60-70 cm. boyunda bir otsu bitkidir. Meyveleri yeşilimsi renktedir. Çiçekleri, siyahımsı-erguvani renklidir. Tadı mayhoştur.

EĞİR OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Eğir otu, genellikle kurutularak tüketilir. Kurutulan eğir otu ufalanıp toz hale getirilir. Bir su bardağının içine bir kaşık toz haline getirilmiş eğir otu eklenip bir gece boyunca bekletilir. Ertesi gün ile 5 dakikalık kaynatıldıktan sonra süzülerek tüketilir.