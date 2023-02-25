25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki talan örneği. Önce 'riskli' ilan edilip sonra ticariye çevrilen alanlara dikilen Real Merter ve Mall of İstanbul'un

İki talan örneği. Önce 'riskli' ilan edilip sonra ticariye çevrilen alanlara dikilen Real Merter ve Mall of İstanbul'un hikayesi

Önce "riskli" ilan edilen alan ticari alana çevrildi, AKP'li başkan Real Merter'i dikti daha sonra “Gecekondu dönüşümü” diye kamulaştırılan alan ticari alana çevrildi. Torunlar GYO da oraya Mall Of İstanbul'u dikti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 13:11
Takip Et

İşte size iki talan örneği

İki talan örneği. Önce 'riskli' ilan edilip sonra ticariye çevrilen alanlara dikilen Real Merter ve Mall of İstanbul'un hikayesi
+
Aa
-

Gazeteci Bahadır Özgür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, İstanbul’un iki meşhur yapısı Mall of İstanbul ve Real Merter’in yapılış sürecinde AKP’nin kentsel dönüşümden ne anladığına ışık tuttu.

2005 yılında şu anki Mall of İstanbul arazisine, iktidara yakınlığıyla bilinen Torunlar GYO’a rant sağlamak amacıyla “gecekondu dönüşümü” adıyla kamulaştırılma yapıldı. Söz konusu arazi sonradan vasfı değiştirilerek ticari alana çevrildi. Akabinde Torunlar da oraya Mall of İstanbul’u dikti.

Sitenin tanıtımında dahi Mall of İstanbul’un bir kentsel dönüşüm projesi olduğu yazılmakta.

AKP'Lİ BAŞKAN HIZLI DAVRANDI, REAL MERTER'İ DİKTİ!
Bir başka “kentsel dönüşüm” ise Real Merter’in olduğu arazide yaşandı. 14.5 dönümlük boş araziye önce afet riski var denerek kentsel dönüşüme sokuldu. Ardından devreye eski AKP Zeytinburnu İlçe Başkanı Ahmet Dokumacı devreye girdi ve Real Merter’i inşa etti.

Projenin tanıtımında ise Güngören'in ilk kentsel dönüşüm projesi ifadelerine yer verildi.


yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
2
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
3
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
4
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
5
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
6
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
7
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.