İki talan örneği. Önce 'riskli' ilan edilip sonra ticariye çevrilen alanlara dikilen Real Merter ve Mall of İstanbul'un hikayesi

Gazeteci Bahadır Özgür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, İstanbul’un iki meşhur yapısı Mall of İstanbul ve Real Merter’in yapılış sürecinde AKP’nin kentsel dönüşümden ne anladığına ışık tuttu.



2005 yılında şu anki Mall of İstanbul arazisine, iktidara yakınlığıyla bilinen Torunlar GYO’a rant sağlamak amacıyla “gecekondu dönüşümü” adıyla kamulaştırılma yapıldı. Söz konusu arazi sonradan vasfı değiştirilerek ticari alana çevrildi. Akabinde Torunlar da oraya Mall of İstanbul’u dikti.



Sitenin tanıtımında dahi Mall of İstanbul’un bir kentsel dönüşüm projesi olduğu yazılmakta.



AKP'Lİ BAŞKAN HIZLI DAVRANDI, REAL MERTER'İ DİKTİ!

Bir başka “kentsel dönüşüm” ise Real Merter’in olduğu arazide yaşandı. 14.5 dönümlük boş araziye önce afet riski var denerek kentsel dönüşüme sokuldu. Ardından devreye eski AKP Zeytinburnu İlçe Başkanı Ahmet Dokumacı devreye girdi ve Real Merter’i inşa etti.



Projenin tanıtımında ise Güngören'in ilk kentsel dönüşüm projesi ifadelerine yer verildi.



