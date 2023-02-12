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Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu

TFF’nin aldığı karar sonrasında Süper Lig'de yeni puan durumu belli oldu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 01:03
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İşte Süper Lig’de yeni puan durumu

Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
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Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep geriye kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacak.
Gelecek sezon Süper Lig 20 takımla oynanacak.
Bu takımlarla maçları olanlara ise +3 averaj ve 3 puan eklenecek.
Bu durumda oluşan işte yeni puan durumu:

1 Galatasaray +36 60
2 Fenerbahce +44 51
3 Başakşehir +17 46
4 Beşiktaş +21 45
5 Adana Demirspor +24 44
6 Trabzonspor +8 41
7 Kayserispor +10 38
8 Konyaspor +8 33
9 Karagümrük +9 32
10 Alanyaspor -2 31
11 Antalyaspor -5 27
12 Sivasspor -2 27
13 Giresunspor -12 27
14 Istanbulspor -16 27
15 Ankaragücü -6 25
16 Kasımpaşa -11 25
17 Ümraniyespor -8 20

Yeni puan durumu en fazla Ankaragücü ve Kasımpaşa’yı etkiliyor.
Lig 19 takımlıyken 15 ve 16’ncı sırada yer alan iki ekip sadece 3’er ekstra puan alırken 17 takımlı ligde bir anda 15 ve 16’ncı basamağa indi.
17’nci Giresunspor ve 18’nci İstanbulspor ise 6’şar ekstra puan aldıkları için bir anda yukarı çıktı.
17 takımı ligde Giresunspor 13, İstanbulspor ise 14’üncü sıraya yükseldi.

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