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Depremin verdiği maddi zararı Kahramanmaraşlı Serdar Bilgili açıkladı

Beşiktaş'ın eski Başkanı Serdar Bilgili Türkiye'yi vuran depremle ilgili çok çarpıcı bir tespit yaptı. Bilgili zararın maddi boyutuyla ilgili "Benim hesabım 120-130 milyar dolar seviyesinde" diye konuştu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 00:56
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Beşiktaş'ın eski Başkanı Bilgili depremin maddi zararını açıkladı

Depremin verdiği maddi zararı Kahramanmaraşlı Serdar Bilgili açıkladı
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Spor Gecesi'ne açıklamalarda bulunan Beşiktaş eski Başkanı Bilgili, "Ben o bölgenin çocuğuyum, Kahramanmaraşlıyım" diyerek bölgeye hakim olduğunu açıkladı.
Serdar Bilgili şu ifadeleri kullandı: "Son 5-6 yıla kadar orada işlerim vardı. Orada yaşayan kuzenlerim, yakınlarım var. Maalesef enkaz altında kalan, kaybettiğimiz akrabalarım, arkadaşlarım var.
"120-130 MİLYAR DOLAR"
Yıkılan birçok bina var ama kalan binalarda da yaşamak mümkün değil. Çok şey var. Benim hesabım 120-130 milyar dolar seviyesinde. Doğru, yanlış olabilir. Rakam bu seviyelerde. 100 milyar dolardan aşağı değil benim görüşüm. Bu çok çok ciddi bir rakam. 
"TÜRK HALKININ MORALİ ZATEN YERLERDEYDİ"
Maddi yükümlülüğün ötesinde manevi ağırlık var. Kurtulan insanların psikolojisinin toparlanmasına, bizlerin deprem döneminde o bölgede olmayan fakat içimizde bu acıyı hisseden insanların da toparlanması lazım.
Türk halkının morali zaten yerlerdeydi. Mutsuz bir millet olduk uzun zamandır. Bu olay da üstüne tuz biber ekti. Allah yardımcımız olsun, çok ihtiyacımız var."

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