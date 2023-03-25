Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor’un 18’inci başkanının seçileceği olağanüstü genel kurulu Hayri Gür Spor Salonu’nda başladı.

Kulübün borcu da açıklandı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN BORCU

Trabzonspor'un toplam borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğu açıklandı.

ERTUĞRUL DOĞAN VE AĞAOĞLU DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor'da başkanlık görevinden istifa eden Ağaoğlu, kongrenin ilk gününe katıldı.

Ağaoğlu’ndan sonra salona gelen asbaşkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, tribünlere çıkarken Ağaoğlu ile selamlaşmadı. Ağaoğlu ile Doğan'ın salonda birbilerinden uzak durmaları da dikkat çekti.

Doğan’ın tek aday olarak katıldığı olağanüstü kongrede oylama yarın gerçekleşecek.