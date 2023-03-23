İYİ Parti Grup Başkan Vekili Trabzonspor’un yeni yönetiminde. Daha önce yöneticilik yapmıştı

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Bu hafta sonunda; cumartesi ve pazar günü Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Trabzonspor’un Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararından sonra, seçime tek adayın girmesinin ardından, bir süredir açıklanmayan liste, seçime 2 gün kala açıklandı.

Listede Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi, İYİ Parti’nin Grup Başkanvekili, Derviş Köz’de yer aldı. Yıllar öncede Trabzonspor’un yedek yönetiminde yer alan Derviş Köz kimdir?

1965 Trabzon Merkez Ortahisar ilçesi doğumlu.

İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon da yaptı. Babasının erken vefatı nedeniyle yüksek okul tahsili yapamadan, çok genç yaşta iş hayatına atıldı.

Futbola olan tutkusu nedeniyle, amatör takımlarda başlayan yöneticilik hayatı, Arsinspor Genel Sekreterliği, ASKF ve 2008-2010 Trabzonspor’da; 1461 Trabzon Kulübü’nden sorumlu yönetici olarak görev aldı.

Sonrasında yeni kurulan Trabzon Merkez Ortahisar İlçesi’nde, belediye meclis üyesi olarak görev yaptı. Bu görevlerden ilkinde MHP’den seçilerek meclise girerken, ikincisinde ise İYİ Parti’den seçildi.

Halen bu görevim devam etmekte olan ve ticaretle de uğraşan Köz, İnşaat sektöründe faaliyet gösteren İstanbul merkezli bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapıyor.

İngilizce öğretmeni olan eşi ile 2012 yılından beri evli olan Derviş Köz

Orta derecede İngilizce biliyor.