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Livakovic eldivenini ve formasını bağışladı

Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı oynadığı eldiveni ve formasını geliri depremzedeler için bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 00:15
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Hırvatistanlı kaleci Livakovic depremzedeler için eldivenini ve formasını bağışladı

Livakovic eldivenini ve formasını bağışladı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı “Omuz Omuza” kampanyasına Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic'de katıldı.

Hırvat kaleci FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı penaltılarda giydiği formasını ve eldivenini depremzedelere bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı. 

Livakovic, paylaştığı destek mesajı paylaşımında, “Sevgili arkadaşlar. Türkiye'de meydan gelen depremlerden çok etkilendim ve üzgünüm. Türk halkı zor zamanlardan geçiyor. Büyük futbol ailesi olarak birleşelim ve destekleyelim. Türk halkına duyduğum sempatinin bir göstergesi olarak Dünya Kupası'nda giydiğim formamı ve eldivenlerimi bağışlıyorum. Bu zor zamanları birlikte aşacağız. Dualarım sizinle. Türkiye için omuz omuza” ifadelerini kullandı.

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