İstanbul Valiliğinden Taksim İstiklal Caddesi’ne yönelik yeni önlemler geldi. İstanbul Valiliğinin yayınladığı genel emirde Taksim İstiklal Caddesi’nde genel asayiş sağlanması hedefleniyor. Peki, İstiklal Caddesi’ne yasak mı geldi? İstiklal Caddesi’nde nelere yasaklar getirildi?

Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Valiliği İstiklal Caddesi için genel emir yayınladı. İstiklal Caddesinde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularına ilişkin yayınlanan genel emir İstanbul Valiliği tarafından yayınlandı.

24 Kasım 2022 tarih ve 2022/1 Sayılı Genel Emirde "Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesinde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesinde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur.

Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir" denildi.

TAKSİM’DE ALINAN YENİ ÖNLEMLER

İstanbul Valiliğince yayınlanan genel emirde İstiklal Caddesine yönelik alınan yeni önlemler şöyle:

- ‘’Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

- Stant kurulmasına,

- Sergi açılmasına,

- Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

- Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

- Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

- Hanutçuluk faaliyetlerine,

- Ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir."

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Genel Emirde "Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.