İsveç Başbakanı yan çizdi. Ankara’da başka konuşuyor Stockholm’de başka

İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam ederken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile devam eden müzakereler hakkında konuştu. Başbakan Kristersson, İsveç'in Salen kentinde düzenlenen Toplum ve Savunma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda İsveç'in kabul edemeyeceği bazı taleplerde bulunduğunu ileri sürerek, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit ediyor, ancak kendilerine veremeyeceğimiz, vermek istemediğiniz şeyleri de istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız" diye konuştu.

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliği konusunda ne zaman karar vereceğini bilmediklerini aktaran Başbakan Kristersson, söz konusu kararın Türkiye'nin iç siyasetine ve İsveç'in ciddiyetini gösterme kapasitesine bağlı olacağını açıkladı.

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz sene şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası onlarca yıldır devam eden tarafsızlıklarına son vererek NATO’ya katılım için başvuruda bulunmuştu. Türkiye ise, terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmasını istediği Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerini veto etmişti. Geçtiğimiz sene haziran ayında NATO zirvesi öncesi Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Üçlü Muhtıra imzalamış ve söz konusu ülkeler terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmayı taahhüt etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında 8 Kasım 2022'de baş başa bir görüşme gerçekleştirilmiş ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye 70 sene önce NATO’ya katıldı. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati önem taşıyan güvenlik meselesi. Rusya’nın Ukrayna’yı illegal şekilde işgal etmesi güvenlik sorunu. Bu yüzden İsveç tüm NATO üyeleri için güvenlik sağlayıcısı olmak istiyor.

Sırtımıza yüklediği sorumluluğu biliyoruz. NATO’nun yeni kavramı, terörizmi bizim ortak güvenliğimizi tehdit eden pek çok tehditten biri olarak kabul ediyor. Biz biliyoruz ki terörizmden en çok etkilenen NATO müttefiklerinden biri Türkiye.

Tüm Türklere seslenmek istiyorum; İsveç Türkiye’ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. Hem NATO üyesi olmadan önce vermiş olduğu taahhütleri ileride NATO müttefiki olarak vereceği taahhütlere riayet edecek. Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız."