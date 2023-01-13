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İsveç'te teröristlerin skandal görüntülerine savcılık soruşturma başlattı

PKK destekçileri tarafından İsveç’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan küstah paylaşım sonrası suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:56
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İsveç'te teröristlerin skandal görüntülerine savcılıktan soruşturma

İsveç'te teröristlerin skandal görüntülerine savcılık soruşturma başlattı
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İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK destekçileri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?
Dün, İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

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murat
13.01.2023 13:08
Ne kadar güze ancak Özgür Özel'in açıkladığı içişleri bakanlığına kurulan trol çetesi ve devlet ihalelerinden bunlara akıtılan para ile ilgili savcılar neden hiç hareket etmiyor, susuyor.  
 
İskender Azaphan
13.01.2023 13:04
Fareden post dönek gavurlardan dost olmaz malum şahıs ve iktidarı 20 yıldır tongaya getirilmekten oyuna getirilip aşagılanmaktan bir ders alıp bikmadılar yazıklar olsun bunlara  
 
SORUŞTURMA NEDEN AÇILMIYOR?
13.01.2023 13:00
SULEYMAN SOYLU VE EMİN ŞEN İÇIN SAVCILIK NEDEN BEKLIYOR?  
 
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