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Stoltenberg: NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez

Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıraya uyduğunu belirterek, "İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin tehdit edilmesi halinde NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez" dedi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 19:25
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Jens Stoltenberg: NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez

Stoltenberg: NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıraya uyduğunu söyledi.

Stoltenberg, İsveç'te düzenlenen Folk och Försvar Güvenlik Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına değinen Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye ile Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde 'terörle mücadeleyi artırma' ve 'işbirliğini güçlendirme' amacıyla üçlü muhtıra imzaladığını hatırlattı.

Stoltenberg, bu sayede NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet kararı aldığını belirterek "Anlaşmaya uyulduğunu görmekten mutluyum" dedi.

İki ülkenin üyelik katılım protokolünün şu ana kadar 30 NATO müttefikinin 28'i tarafından onaylandığını anımsatan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın yakında ittifaka katılacağına inandığını dile getirdi.

Stoltenberg, NATO'ya başvuru yapmalarından sonra iki ülkeye bazı NATO müttefiklerinin güvenlik garantileri verdiğini, NATO'nun bölgede varlığını artırdığını, İsveç ve Finlandiya'nın artık NATO toplantılarına ve entegre askeri iş birliğine dahil olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin tehdit edilmesi halinde NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez" diye konuştu.

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Tozanlı
8.01.2023 20:30
Konu isveçe veya finlandiyaya saldırı olasılığı falan değil tamamen Oyun.. Rusyayı bir an evvel sarmalayıp bazı bölgelerden uzaklaştırmak, bunda abd' nin suriyede yapacağı tezgahın gecikmesi, olabilir  
 
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