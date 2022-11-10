10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'na söylediği söze CHP'den tepki. Seçim var Haziran'a kadar "elimi rahatlat"diyor

Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'na söylediği söze CHP'den tepki. Seçim var Haziran'a kadar "elimi rahatlat"diyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'yla görüşmede "Haziran'a kadar elimi rahatlatın"dediğini iddia edip, "yazıklar olsun"

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:59
Takip Et

Seçim var Haziran'a kadar "elimi rahatlat"diyor. Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'na söylediği söze CHP'den tepki

Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'na söylediği söze CHP'den tepki. Seçim var Haziran'a kadar ''elimi rahatlat''diyor
+
Aa
-

İlk yurt dışı gezisini Türkiye'ye gerçekleştiren İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den tepki geldi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'yla görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalar için "yazıklar olsun" dedi

"HAZİRAN'A KADAR ELİMİ RAHATLAT"

Konu hakkında açıklamalara bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Özel, Erdoğan'ın Kristersson'a "Hazirana kadar elimi rahatlat" dediğini öne sürdü.

Özgür Özel şunları söyledi:

"Dün İsveç Başbakanı'yla Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının PKK-FETÖ kısmının altına imza atarım. Ama şu olur mu? Diyor ki 'Bu konuda değerli dostumun beni anlayacağına inanıyorum. Önümüzde tabii temmuza kadar bir süre var. Ama özellikle haziran ayında Türkiye'de seçim söz konusu. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerek parlamento seçimleri var. Bu seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına rahat çıkabilmem için bunları da değerli dostumla paylaştık'. Dış güçler edebiyatı yapanlara bakın.

"YAZIKLAR OLSUN"

Parti kurulduğu gün Amerika'ya koşup, seçimlerden sonra 1 Mart Tezkeresi pazarlığına giden Recep Tayyip Erdoğan, ajanlarla görüşen Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Bey'in teknoloji ziyaretini hedef gösteren Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığına bak: İsveç Başbakanı'na, 'Hazirana kadar elimi rahatlat'. Yazıklar olsun."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

zonguldak
10.11.2022 11:58
ahh yalnız ve garip ülkem.  
 
9876
10.11.2022 11:30
"Eşeği dövemeyen semerini dövermiş ABD'yi dövemeyen de İsveç ve Finlandiya ile uğraşır"  
 
Abbas
10.11.2022 11:11
Haklı ben seçimi kazanırsam, seçim sonrası imzalarım, Bay Kemal kazanırsa çok beklersiniz demek istiyor, sizde hiç anlamıyorsunuz CHP liler ????  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
2
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
4
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
5
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
6
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
7
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.