Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'na söylediği söze CHP'den tepki. Seçim var Haziran'a kadar ''elimi rahatlat''diyor

İlk yurt dışı gezisini Türkiye'ye gerçekleştiren İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den tepki geldi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'yla görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalar için "yazıklar olsun" dedi

"HAZİRAN'A KADAR ELİMİ RAHATLAT"

Konu hakkında açıklamalara bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Özel, Erdoğan'ın Kristersson'a "Hazirana kadar elimi rahatlat" dediğini öne sürdü.

Özgür Özel şunları söyledi:

"Dün İsveç Başbakanı'yla Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının PKK-FETÖ kısmının altına imza atarım. Ama şu olur mu? Diyor ki 'Bu konuda değerli dostumun beni anlayacağına inanıyorum. Önümüzde tabii temmuza kadar bir süre var. Ama özellikle haziran ayında Türkiye'de seçim söz konusu. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerek parlamento seçimleri var. Bu seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına rahat çıkabilmem için bunları da değerli dostumla paylaştık'. Dış güçler edebiyatı yapanlara bakın.

"YAZIKLAR OLSUN"

Parti kurulduğu gün Amerika'ya koşup, seçimlerden sonra 1 Mart Tezkeresi pazarlığına giden Recep Tayyip Erdoğan, ajanlarla görüşen Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Bey'in teknoloji ziyaretini hedef gösteren Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığına bak: İsveç Başbakanı'na, 'Hazirana kadar elimi rahatlat'. Yazıklar olsun."