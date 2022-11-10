10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan'ın İsveç Başbakanıyla seçim diyaloğu gündem oldu. CHP'li Özel'den 'Dış güçler edebiyatı yapanlara bakın' tepkisi

Erdoğan'ın İsveç Başbakanıyla seçim diyaloğu gündem oldu. CHP'li Özel'den 'Dış güçler edebiyatı yapanlara bakın' tepkisi geldi

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'yla görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 00:48
Takip Et

CHP’li Özgür Özelden Cumhurbaşkanı Erdoğanın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki

Erdoğan'ın İsveç Başbakanıyla seçim diyaloğu gündem oldu. CHP'li Özel'den 'Dış güçler edebiyatı yapanlara bakın' tepkisi geldi
+
Aa
-

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç Başbakanı’yla görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özel, “Parti kurulduğu gün Amerika’ya koşup, seçimlerden sonra 1 Mart Tezkeresi pazarlığına giden Recep Tayyip Erdoğan, ajanlarla görüşen Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Bey’in teknoloji ziyaretini hedef gösteren Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığına bak: İsveç Başbakanı’na, ‘Hazirana kadar elimi rahatlat’. Yazıklar olsun” dedi.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN SON DERECE SORUNLU"

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın kullandığı ifadelerin bir kısmına katılmak mümkün değil. Oradaki ifadeler, gerçekten insanları üzecek ifadeler. Ama söz söylemiş ve anlatmaya çalıştığı mesele esas, ekmeğin çok pahalı olduğu, toplumun ekmeğe muhtaç olduğu, ekmeğin olması gereken fiyata bu sebepten çıkmadığı, çıkarılamadığı.

Bu sözlerin içindeki bir kısmı tırnaklayarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cihan Kolivar'ı hedef gösterdi, gözaltına alındı, tutuklanmış. Ömer Çelik, sözü sözle yenemeyeceği için bunu yapıyor. İşin kötüsü, ekmeği üretenlerin seçtiği kişiyi, ekmeğe mahkum ve muhtaç edilmiş insanlara; ekmek değil pasta yiyen, en iyi şekilde beslenen, bir eli yağda bir eli balda AK Parti'nin aristokratı Ömer Çelik şikayet ediyor.

Ömer Çelik hedef gösteriyor. Sen, işini yap kardeşim, işini. Sen, milletin ekmeğini büyütmek, beslenmesini sağlamakla görevliyken; saraylarda bir eliniz yağda, bir eliniz balda, gariban insanlara, ekmeğe muhtaçlara, ekmeği üretenleri şikayet ediyorsunuz. Sözün bir yerine katılmazsınız, fırıncılara şikayet edersiniz başka bir şey. Alıp zindana atmak nedir? Nasıl bir şeydir bu? Türkiye'de kimse konuşmayacak. Düşünce, ifade özgürlüğü açısından son derece sorunlu.

“KEMAL BEYİN TEKNOLOJİ ZİYARETİNİ HEDEF GÖSTEREN ERDOĞAN"

Dün İsveç Başbakanı'yla Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının PKK-FETÖ kısmının altına imza atarım. Ama şu olur mu? Diyor ki ‘Bu konuda değerli dostumun beni anlayacağına inanıyorum.

Önümüzde tabii temmuza kadar bir süre var. Ama özellikle haziran ayında Türkiye'de seçim söz konusu. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerek parlamento seçimleri var. Bu seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına rahat çıkabilmem için bunları da değerli dostumla paylaştık'. Dış güçler edebiyatı yapanlara bakın.

Parti kurulduğu gün Amerika'ya koşup, seçimlerden sonra 1 Mart Tezkeresi pazarlığına giden Recep Tayyip Erdoğan, ajanlarla görüşen Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Bey'in teknoloji ziyaretini hedef gösteren Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığına bak: İsveç Başbakanı'na, ‘Hazirana kadar elimi rahatlat'. Yazıklar olsun. (ANKA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
2
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
3
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
4
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
5
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
6
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
7
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿DSÖ: Şubattan bu yana Kovid-19 ölümleri yüzde 90 azaldı
﻿DSÖ: Şubattan bu yana Kovid-19 ölümleri yüzde 90 azaldı
﻿DSÖ: Şubattan bu yana Kovid-19 ölümleri yüzde 90 azaldı
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı
﻿Şenol Güneş'ten Atiba açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten Atiba açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten Atiba açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.