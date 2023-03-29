﻿İsveç'ten Rusya'ya gözdağı verildi

İHA'nın haberine göre İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom yaptığı açıklamada, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Viktor Tatarintsev’in İsveç’in NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın misilleme tedbirleri için meşru bir hedef haline geleceğine yönelik ifadeleriyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu. Bakan Billstrom, Büyükelçi Tatarintsev’in açıklamasını "açık bir etkileme girişimi" olarak nitelendirerek, “İsveç'in güvenlik politikası, hükümet tarafından belirlenir, başka biri tarafından değil” ifadelerini kullandı.

Rusya Büyükelçiliğinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Büyükelçi Tatarintsev, İsveç ve komşu Finlandiya’nın NATO'ya katılması halinde "Rusya'nın misilleme tedbirleri için meşru bir hedef haline geleceğini” ifade etmişti.

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