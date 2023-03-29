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İsveç'ten Rusya'ya gözdağı verildi

Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Viktor Tatarintsev, İsveç’in NATO'ya katılması halinde Rusya'nın meşru hedefi haline geleceği açıklamasının ardından İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:31
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İsveç ve Rusya arasında gerilim

İsveç'ten Rusya'ya gözdağı verildi
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İHA'nın haberine göre İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom yaptığı açıklamada, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Viktor Tatarintsev’in İsveç’in NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın misilleme tedbirleri için meşru bir hedef haline geleceğine yönelik ifadeleriyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu. Bakan Billstrom, Büyükelçi Tatarintsev’in açıklamasını "açık bir etkileme girişimi" olarak nitelendirerek, “İsveç'in güvenlik politikası, hükümet tarafından belirlenir, başka biri tarafından değil” ifadelerini kullandı.
Rusya Büyükelçiliğinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Büyükelçi Tatarintsev, İsveç ve komşu Finlandiya’nın NATO'ya katılması halinde "Rusya'nın misilleme tedbirleri için meşru bir hedef haline geleceğini” ifade etmişti.

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