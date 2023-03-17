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NATO'dan Türkiye'nin kararına dair ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını duyurmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 20:15
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Finlandiyanın NATO üyeliğine dair Türkiye kararı ardından genel sekreterden ilk açıklama

NATO'dan Türkiye'nin kararına dair ilk açıklama geldi
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(İHA)- Stoltenberg, alınan kararın Finlandiya'nın, İsveç'in ve NATO'nun güvenliğini güçlendireceğini söyleyerek, "Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylama yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyorum.

Bu, Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir an önce onay oylaması yapmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HIZLI ONAYLAR HERKESİN ÇIKARINA"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Stoltenebrg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Başkan ve ben, NATO Karargahında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i bir toplantıya çağırma konusunda anlaştık.

Geçen haftaki toplantıda herkes, Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın uygulanmasında önemli ilerleme kaydedildiğini ve Finlandiya ve İsveç için hızlı onayların herkesin çıkarına olduğunu kabul etti. 

En önemli şey, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya tam olarak aynı anda katılıp katılmamaları değil, hızla tam üye olmalarıdır.

Katılım sürecinin hızla sonuçlanmasını ve hem Finlandiya'yı hem de İsveç'i bir an önce NATO ailesine tam üye olarak kabul etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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