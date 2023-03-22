İsveç parlamentosundan flaş NATO kararı

İsveç parlamentosunun büyük çoğunluğu NATO’ya katılımı destekledi. Parlamentoda yapılan oylamada, 37’ye karşı 269 oyla İsveç’in NATO’ya katılımını onay verilirken, 43 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Oylamada, Sol Parti ve Yeşiller Partisi, NATO’ya katılıma karşı çıktı.

BÜTÜN ÜYELERİN ONAYI GEREKİYOR

İsveç’in NATO’ya katılımı için tüm NATO üyelerinin İsveç’in ittifaka katılımına dair protokolü onaylaması gerekiyor. Türkiye, Finlandiya’nın ittifaka katılımına dair onay sürecini başlatırken, İsveç’in ise onay sürecini henüz başlatmadı. Türkiye, İsveç’ten terörün finansmanını, terör örgütlerine insan devşirmeyi ve terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini durdurmasını, gerekli tedbirleri almasını, bazı suçluların iadesini talep ediyor.

TÜRKİYE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ HENÜZ ONAYLAMADI

İspanya’nın başkenti Madrid'de geçtiğimiz sene haziran ayında Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında imzalanan memorandumda, NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, terör örgütü PKK başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

ERDOĞAN, FİNLANDİYA'YA ONAY VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ağırladığı Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün, Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" dedi.

"Finlandiya'nın deprem sırasında uzattığı yardım eli ve gönderilen yardımlar için teşekkür ediyorum" diye konuşan Erdoğan, Türkiye NATO'nun "açık kapı" politikasının güçlü savunucuları arasında yer aldığını söyledi.