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İsveç, ön incelemesi yapılan Kuzey Akım sızıntılarına dair ek inceleme yapacak

İsveç, ön incelemesi yapılan iki Kuzey Akım gaz boru hattındaki hasarlara dair "ek olay yeri incelemesi" yapılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:26
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İsveçli savcı Mats Ljungqvist duyurdu. Ön incelemesi yapılan iki Kuzey Akım gaz boru hattındaki hasarlara dair ek olay yeri incelemesi yapılacak

İsveç, ön incelemesi yapılan Kuzey Akım sızıntılarına dair ek inceleme yapacak
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İsveçli savcı Mats Ljungqvist, 26 Eylül'de bildirilen 4 sızıntının sebebinin ortaya çıkarılması konusunda yoğun bir ilginin olduğunu kaydetti.

Ljungqvist, sızıntının kaynağının tespit edilmesi için "ek olay yeri incelemesi" gerektiğini belirterek "Hem ön soruşturma hem de sahip olduğumuz iş birlikleri için artık huzur ve sessizlik içinde çalışmaya başlamamız önemli." dedi.

Savcı Ljungqvist, ilave incelemelerde İsveç güvenlik güçlerinin yer alacağı bilgisini de paylaştı.

Danimarka polisi ise 18 Ekim'deki açıklamasında, incelemelerinde sızıntının "güçlü patlamalardan" kaynaklandığını kaydetmişti.

Basına yansıyan su altı görüntülerinde, sabotajdan kaynaklandığı varsayılan patlamanın ardından Kuzey Akım 1 boru hattının en az 50 metresinin tahrip olduğu veya deniz tabanına gömüldüğü görülmüştü.

Videolarda, 80 metre aşağıda Kuzey Akım 1 boru hattında büyük bir yırtılma ve bükülmüş metaller dikkati çekmişti.

KUZEY AKIM 1 VE 2 BORU HATLARINDAKİ SIZINTILAR

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

 

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