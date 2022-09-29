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NATO'dan sert açıklama: Karşılık vereceğiz

NATO, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarındaki tahribatın "sabotaj" sonucu meydana geldiğini, müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik saldırılara kararlı bir karşılık verileceğini bildirdi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 14:53
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NATO'dan flaş açıklama: Karşılık vereceğiz

NATO'dan sert açıklama: Karşılık vereceğiz
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NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, boru hatlarında gaz sızıntısına yol açan tahribatla ilgili açıklama yayımladı. NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in de bu açıklamaya katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Baltık Denizi'nin uluslararası sularında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen tahribatın derin endişe kaynağı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda mevcut olan tüm bilgiler tahribatın kasıtlı ve sorumsuzca yapılmış bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını göstermektedir. Bu sızıntılar denizcilik ve ciddi çevresel tahribat riski oluşturmaktadır. Tahribatın kaynağını belirleyecek soruşturmaları desteklemekteyiz."

Enerjinin ve diğer hibrit taktiklerin devlet veya devlet dışı aktörlerce cebri kullanımına karşı NATO müttefiklerinin hazırlıklı, caydırıcı ve savunma içinde olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik kasıtlı herhangi bir saldırı birlik içinde ve kararlı bir karşılık bulacaktır." ifadesine yer verildi.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntılar olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı. İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuş, Kuzey Akım 2 ise henüz çalıştırılmamıştı.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Akımda dördüncü sızıntı ortaya çıkarıldı. İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'in aktardığına göre Sahil Güvenlik, Rusya'dan Almanya'ya giden iki boru hattının toplam üç yerde hasar görmesinden sonra dördüncü sızıntıyı da tespit etti.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını belirtmişti.

RUSYA  ABD'Yİ SUÇLADI

Rusya da suçlamaları reddederek, ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın açıklamasını anımsattı.

DW Türkçe’nin haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Biden’ın 7 Şubat’ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kuzey Akım 2’yle ilgili sözlere atfen ABD’den açıklama beklediklerini söyledi.

Biden, sosyal medyada yeniden gündem olan video kesitinde, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi, yani Rus tank ve birliklerinin Ukrayna sınırından girmesi durumunda artık Kuzey Akım 2 olmayacak, sona erdireceğiz” demiş, bir gazetecinin “Peki bunu tam olarak nasıl yapacaksınız? Sonuçta proje Almanya’nın kontrolünde” sorusuna da “Söz veriyorum, bunu yapabiliriz” karşılığını vermişti.

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Kuvvai Milliye
29.09.2022 16:11
Provokatör ABD yapar suçu başkasına atar Ortadoğu’da gördük yalanlarını korkutmazsa savaş çıkartmazsa silah satamaz kan emici vampir kendi evine dön yeter  
 
Profesor
29.09.2022 16:08
Danimarka ve İsveç’in yanı başında ,abd bunu ya Polonya’ya yada Neocu Ukraynalılara yaptırdı.yada bizzat kendisi. Zaten biden bunu bizzat söyledi yok olacak diye .NATO ABD yemi cevap verecek gülerim.  
 
Zafer
29.09.2022 16:03
Amerikanın işi başka yapan olmaz  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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