Aşağılık herif. İsveç yine provokasyona izin verdi. Cami önünde Kuran’ı ayaklar altına aldı

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda ülkede bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay verildiği duyurulmuştu.

Bu gelişme üzerine, İsveç Stockhom'de Kurban Bayramının birinci gününde Stockholm Camii önünde Irak asıllı Salwan Momika isimli şahış polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına aldıktan sonra yaktı.

HAKAN FİDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüler üzerine tepkiler yağmaya başlarken, konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır” ifadelerini kullandı.