İşverene verilen para işçiye ödenen parayı ikiye katladı. İşveren Fonu mu? İşsizlik fonu mu?

İşkur aylık bülteninde hem işçiye hem de patronlara ödenen paralar ortaya çıktı. Çünkü işverene teşvik adı altında ödenen paralar kafaları karıştırdı. Çünkü bu yılın ilk beş ayında işverenlere verilen işsiz kalanlara işsizlik maaşı adı altında ödenen miktarı ikiye katladı.

İşkur'un aylık bülteninde yer alan Ocak-Nisan 2023 dönemine ait verilere göre işsizlik ödeneğine başvuran 574 bin 940 kişiden 243 bin 607'si ödeneği almaya hak kazanabildi. İşte o hakkı kazananlara ise verilen para 8 Milyar 432 Milyon lira olduğu görüldü. Oysa işverene verilen miktar ise bu rakamı katladı 16 milyar 409 milyon lira olduğu ortaya çıktı. İşçi de haklı olarak sordu. Bu fonun adı işsizlik sigortası mı işveren fonu mu diye...

İŞKUR RAKAMLARINA GÖRE ÖDEME MİKTARLARI

Ocak-Mayıs 2023 döneminde işverenlere destek ve teşvik kapsamında yapılan ödeme daha 5 ayda 16.4 milyar liraya ulaşmış oldu. 2022’de işverene yapılan asgari ücret desteği 100 lirayken bu yıl 400 liraya kadar çıkarıldı. 2023 yılının sonunda işverene yapılan destek miktarının bu doğrultuda önceki yıllara göre katlanması bekleniyor.

Fonun uygulamada olduğu 21 yılda işsiz kalanlara ödenen tutar, işverene 2023'ün 5 ayında ödenen tutarın 26.6 milyar lira gerisinde kaldı. İşsizlik Fonu'nun devreye alındığı Mart 2002'den bu yana başvuruda bulunan 18 milyon işsizden 9.9 milyonu ödenek alabildi. Toplam ödeme 58.2 milyar lira oldu. İşverene 2020, 2021, 2022 ile 2023'ün ilk 5 ayında yapılan teşvik ödemeleri ise 84.8 milyar liraya ulaştı.

FONUN VARLIĞI 135 MİLYAR LİRA

Türkiye İş Kurumu'nun (İşkur) İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, fonun toplam varlığı Mayıs 2023 itibarıyla 135.1 milyar lira oldu. Gelirlerin 6 milyar lirası işçi ve işveren primi, 2 milyar lirası devlet katkısı, 2.6 milyar lirası faiz gelirleri, 3.8 milyar lirası diğer kaleminden oluştu. Mayısta toplam gelir 14.4 milyar lira olurken, 11.1 milyar liralık ise toplam gider gerçekleşti.