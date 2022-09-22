Araplar bile faiz artırdı. Türkiye'de ise alınan yanlış kararlarla Türk halkı fakirleştirildi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 75 baz puan faiz artırımına gidince ilk tepkiyi Kuveyt Merkez Bankası verdi. Arap dünyasının en güçlü merkez bankalarından biri olan Kuveyt Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Kuveyt Merkez Bankası Nas'ı pas geçip faiz oranı arttırdı.Kuveyt Merkez Bankası faiz oranını 0.25 arttırarak %3’e yükseltti.

Kuveyt Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve FED’in faiz artışını yaratacağı etkiyi azaltmak amacıyla bir süredir düzenli olarak faiz arttırıyordu. Bu son faiz artışı ile birlikte Kuveyt’te gösterge faizi%3’e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise bugün saat 14'te politika faizi ile ilgili verilen kararı açıklayacak.