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  • Araplar bile faiz artırdı. Türkiye'de ise alınan yanlış kararlarla Türk halkı fakirleştirildi

Araplar bile faiz artırdı. Türkiye'de ise alınan yanlış kararlarla Türk halkı fakirleştirildi

Amerikan Merkez Bankası faiz artırdı, Arap dünyasının en güçlü merkez bankası Kuveyt Merkez Bankası anında tepki verdi, faiz artırımına gitti.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:48
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Fed faiz artırdı ilk tepki Kuveyt Merkez Bankası'ndan geldi. Araplar bile faiz artırdı. Türkiye'de ise alınan yanlış kararlarla fakirleşti

Araplar bile faiz artırdı. Türkiye'de ise alınan yanlış kararlarla Türk halkı fakirleştirildi
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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 75 baz puan faiz artırımına gidince ilk tepkiyi Kuveyt Merkez Bankası verdi. Arap dünyasının en güçlü merkez bankalarından biri olan Kuveyt Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Kuveyt Merkez Bankası Nas'ı pas geçip faiz oranı arttırdı.Kuveyt Merkez Bankası faiz oranını 0.25 arttırarak %3’e yükseltti.

Kuveyt Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve FED’in faiz artışını yaratacağı etkiyi azaltmak amacıyla bir süredir düzenli olarak faiz arttırıyordu. Bu son faiz artışı ile birlikte Kuveyt’te gösterge faizi%3’e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise bugün saat 14'te politika faizi ile ilgili verilen kararı açıklayacak. 

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