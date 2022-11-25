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  • İran teknik direktörü kapak olacak yanıt verdi. Gazeteci İran'da gösteri yapan kadınları sordu. Dut yemiş bülbüle döndü

İran teknik direktörü kapak olacak yanıt verdi. Gazeteci İran'da gösteri yapan kadınları sordu. Dut yemiş bülbüle döndü

İran teknik direktörü Carlos Queiroz, gazetecinin sorduğu soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 13:18
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Gazeteci İran'da gösteri yapan kadınları sordu. Dut yemiş bülbüle döndü. İran teknik direktörü kapak olacak yanıt verdi

İran teknik direktörü kapak olacak yanıt verdi. Gazeteci İran'da gösteri yapan kadınları sordu. Dut yemiş bülbüle döndü
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2022 Dünya Kupası B Grubu'nda ikinci maçını oynayacak İran Milli Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz, gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Sorulan bir soruya Queiroz tepki gösterdi.

"AFGANİSTAN'I NİYE SORMUYORSUN?"
Basın toplantısı sonrası BBC İran muhabiri Shaimaa Khalil ile diyaloğa giren Portekizli teknik adam, "Neden Gareth Southgate'e 'Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD hakkında ne düşünüyorsun' diye sormuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

"SİYASİ SORULAR SORMAYA DEVAM ETMEK ADİL Mİ?"
İranlı forvet Mehdi Taremi'ye Mahsa Emini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesini protesto edenlere bir mesaj verip vermeyeceği sorusundan rahatsız olan Queiroz, "Siyasi sorular sormaya devam etmek adil mi? Bu basın özgürlüğüdür, cevap vermemek ve konumumuza saygı duyulmasını beklemek bizim hakkımızdır" diye konuştu.

MEHDI TAREMI: BİZ BASKI ALTINDA DEĞİLİZ
Basın toplantısına katılan Portolu yıldız Taremi ise, "Daha önce bu tür sorulara cevap vermeyeceğimi söylemiştim ama bu sefer yanıtlayacağım. Biz baskı altında değiliz. Bir futbol turnuvasında futbola saygı gösterilmeli ve futbolla ilgisi olmayan her şey bir kenara bırakılmalı" dedi.

FUTBOLCULAR PROTESTO YAPMIŞTI
İranlı oyuncular, İngiltere ile oynadıkları ve 6-2 yenildikleri gruptaki ilk maçlarının seremonisinde milli marşlarını söylemeyerek protestolara katılmıştı.

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Hamit Seki
25.11.2022 13:26
Diktatörler her zaman başka diktatörleri örnek alırlar, ellerini sıkarlar, yalnızlık zor zeneattir.  
 
YERİNDE CEVAP VERMİŞ.
25.11.2022 13:24
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