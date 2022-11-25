Avustralyalılar takımlarından önce Katar'ı terk ediyor

Avustralyalı taraftarlar, Dünya Kupası'ndaki koşulların çok kötü olduğunu belirterek, Katar'dan erken ayrılacaklarını söylediler.
Daily Mail gazetesine konuşan taraflarlar, barakalarda konaklamak zorunda kaldıklarını, taraftar köylerinde ciddi sorunlar yaşadıkları, kuyruklar ve tacizler nedeniyle geri dönmeye başladıklarını söylerken, "Dairemiz iki gün üst üste lağım suları altında kaldı" dediler.
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