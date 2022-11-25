FIFA'dan U dönüşü. Geri adım atıldı

FIFA, futbolseverlerden gelen tepkiler üzerine Galler'in bugün İran'a karşı oynayacağı maçta taraftarların gökkuşağı şapkaları takmalarına ve stadyuma gökkuşağı bayrakları götürmelerine izin verdi.

Galler Futbol Federasyonu bu gelişmeyi seyircisine duyururken, "Futbolun herkes için olduğu inancıyla hareket ediyoruz" denildi.

Kararın Dünya Kupası'nda bundan sonra oynanacak tüm maçlarda geçerli olduğu belirtildi.