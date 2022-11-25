Dünya Kupası'nı izlemek için 1600 km yürüdü

Abdullah al-Salmi isimli Suudi futbolsever, Dünya Kupası maçlarını izleyebilmek Cidde'den Doha'ya yürüyerek gitti ve 1600 km katetti.

Futbolu çok sevdiğini söyleyen 33 yaşındaki Salmi, çölleri, dağları aştı ve arabayla 17 saat süren yolu yaklaşık bir ayda tamamladı.

BBC Arapça'ya konuşan Salmi, yorgunluğunu Arjantin galibiyetiyle giderdiğini söyledi.