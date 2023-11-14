Bakan Yerlikaya'dan 'sosyal medya' açıklaması: 79 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldığını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya'dan 'sosyal medya' açıklaması: 79 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada çeşitli suçlar içeren paylaşım yapan hesaplara yönelik operasyon yapıldığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“HESAP YAPANLARIN HESAPLARINI BOZACAĞIZ”

"Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız!

Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız.

Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Son 4 gün içinde “Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE’DE HESAPLARIN NEREDEYSE 3’TE 1’İ BOT

Ayrıca; sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden son 1 ayda 60.338.566 hesaptan 1.432.556.601 paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Paylaşım yapan hesapların %27.86’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların yüzde 41’inin (587.348.206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi.

Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz."

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