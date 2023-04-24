İtalya'da göçmen teknesi battı: 20 kişi kayıp

İtalya'da yine bir göçmen teknesi kazası yaşandı. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 20 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

İtalya'da göçmen teknesi battı: 20 kişi kayıp

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, İtalya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de kayıp.

Balıkçı teknesi tarafından farkedilen ve sahil güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen olayda, göçmenlerin Tunus'tan hareket ettiği bildirildi.

26 erkek, 8 kadın ve 6 çocuğun kurtarıldığı kazada 20 kişinin kayıp olduğu ve henüz bulunamadığı açıklanırken, 1 kişinin de cesedine ulaşıldı.

Hayatta kalan göçmenler Lampedusa kentindeki kabul merkezine götürüldüler.

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