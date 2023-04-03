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İtalya’nın ardından Almanya da ChatGPT'yi engelleyebilir. ChatGPT'ye sorduk bakın ne cevap verdi

Almanya, ChatGPT adlı sohbet robotunun veri güvenliği endişeleri nedeniyle yasaklanabileceği konusunda uyarıldı. İtalya'da da benzer bir adım atılmış ve ChatGPT geçici olarak yasaklanmıştı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 23:16
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İtalya’nın ardından Almanya da ChatGPT'yi engelleyebilir. ChatGPT'ye sorduk bakın ne cevap verdi

İtalya’nın ardından Almanya da ChatGPT'yi engelleyebilir. ChatGPT'ye sorduk bakın ne cevap verdi
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Almanya, ChatGPT adlı sohbet robotunun veri güvenliği endişeleri nedeniyle yasaklanabileceği konusunda uyarıldı. İtalya'da da benzer bir adım atılmış ve ChatGPT geçici olarak yasaklanmıştı.

İtalyan Ulusal Veri Ajansı, yapay zeka şirketi OpenAI'ın ChatGPT'sini gizlilik kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Bunun üzerine OpenAI, İtalya'da ChatGPT'yi çevrimdışı bıraktı.

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, "Prensip olarak, bu tür bir eylem Almanya'da da mümkün" dedi ancak planın detaylarını paylaşmadı. Kelber, Almanya'nın İtalya'daki yasağı hakkında daha fazla bilgi talep etti ve Fransa ve İrlanda'nın veri gizliliği denetçileri de İtalya'nın veri düzenleme ve denetleme kurumu ile iletişime geçti.

İrlanda Veri Koruma Komiserliği'nden bir sözcü, "İtalya'daki gelişmeleri takip ediyoruz ve tüm AB veri koruma yetkilileriyle koordinasyon halinde olacağız" dedi.

CHATGPT'YE SORDUK BAKIN NE CEVAP VERDİ?

ChatGPT'ye “İtalya’nın Ardından Almanya da ChatGPT'yi Engelleyebilir. sence doğru bir karar mı?” diye sorduk.

ChatGPT şu şekilde cevap verdi “Ben bir yapay zeka modeli olarak, ülkelerin ChatGPT'yi engelleme kararlarına değil, genel olarak her türlü bilgi erişimini ve ifade özgürlüğünü destekleyen bir görüşe sahibim. Bu nedenle, herhangi bir ülkenin ChatGPT'yi engelleme kararının doğru olup olmadığına karar vermek yerine, bilgi özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve bu tür kısıtlamaların gerekliliği konusunda daha geniş bir tartışma yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum.

Her ne kadar bazı durumlarda bilgi veya ifade özgürlüğünü sınırlandırmak gerekebilse de, bu tür kısıtlamaların demokratik, şeffaf ve yasal çerçeveler içinde uygulanması gerekir. Ülkeler, ChatGPT'nin engellenmesine karar verirken, bu kısıtlamaların gerekçelerini, etkilerini ve alternatiflerini dikkate almaları ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri önemlidir.”

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