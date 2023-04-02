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Yapay zeka ilk kez bir ülkede yasaklandı

Yapay zeka ChatGPT ilk kez İtalya'da kullanıcıların verilerini yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle yasaklandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 15:22
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İtalya'da yapay zeka ChatGPT yasaklandı

Yapay zeka ilk kez bir ülkede yasaklandı
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İtalya Veri Koruma Otoritesi (GPDP), OpenAI şirketinin yapay zekâ aracı ChatGPT'nin ülke genelinde yasaklanması kararını aldı.

Bahsi edilen yasak kararı, OpenAI'nin İtalyan kullanıcıların verilerini yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle alındı. OpenAI'nin İtalya'daki kullanıcıların verilerini toplamaktan vazgeçmesi ya da ülkeden çekilmesi gerektiği belirtildi.

GPDP'nin ayrıca ChatGPT'nin 18 yaşını doldurmamış bireyleri korumaya yönelik herhangi bir özelliğe sahip olmadığına dikkat çektiği açıklandı. Bu durumda OpenAI'nin İtalya'da bulunan kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamasıyla ilgili endişeler arttı.

CHATGPT'YE İTALYAN HÜKÛMETİNDEN YASAK KARARI

Yapay zeka belirtilirken talimatları yerine getirmezse 20 gün İtalyan kullanıcılar ChatGPT'ye erişemeyecekler. Eğer şirket verilen yasağa uymazsa OpenAI'nin 20 milyon euroya kadar ceza ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle OpenAI'nin İtalya'da yaptığı faaliyetleri gözden geçirmesi ve GPDP'nin isteklerine uygun hareket etmesi gerekiyor.

İtalya’nın ChatGPT'yi yasaklanması kararı, yapay zekâ teknolojisi ve veri koruma konularında daha sık tartışmaların yaşanacağını ortaya çıkardı.

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