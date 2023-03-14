İtfaiyeci depremde evi yıkılan askerlik arkadaşının 26 yıl sonra yardımına koştu

Aydınlı ailesinin köydeki evinin bahçesine çadır kuran Odabaş, “Hatay merkezden çok uzak, kimsenin uğramadığı bir köyde İzmir Büyükşehir Belediyemizin bir yarayı sarması bizleri de duygulandırdı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatı kapsamında Hatay’da görev alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü’nün personeli Mutlu Odabaş, asker arkadaşı ile ailesinin yardımına koştu. Mutlu Odabaş, 1997’de birlikte askerlik yaptığı Ahmet Aydınlı ile eşi Seza Aydınlı’nın depremde evinin yıkılması üzerine ekip arkadaşlarıyla ailenin köydeki evinin bahçesine çadır kurdu.

Odabaş, şöyle konuştu:

"26 YIL SONRA ÇOK SEVDİĞİM ASKER ARKADAŞIMLA BAŞKA ŞARTLARDA KARŞILAŞMAK İSTERDİM"

"Şırnak’ta birlikte görev yaptığım asker arkadaşımın Antakya merkezde bulunan evinin yıkılmış ve aile yakınlarından, tanıdıklarından kayıplarının olduğunu öğrendim. Yayladağ Turfanda Köyü’nde evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturduğu barakada akrabalarıyla müthiş bir dayanışma içinde olduklarını gördük. Elimizdeki çadırı köydeki evlerinin bahçesine kurduğumuzda çocukların ve ev halkının mutluluğu tarif edilemez. Elbette 26 yıl sonra çok sevdiğim asker arkadaşımla başka şartlarda karşılaşmak isterdim.

"BU BÖLGEDE HAYAT NORMALE DÖNENE KADAR NEREDE İHTİYAÇ VARSA CANLA BAŞLA İNSANLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Hatay merkezden çok uzak, kimsenin uğramadığı bir köyde İzmir Büyükşehir Belediyemizin bir yarayı sarması bizleri de duygulandırdı. İzmir halkına minnet duyduklarını belirttiler. Bugünlerin geride kalacağını ve akıllarda güzel anı olarak sadece yardımlaşma ruhunun kalacağını söylediler. Bu bölgede hayat normale dönene kadar Tunç Başkanımızın dediği gibi tüm birimlerimizle nerede ihtiyaç varsa canla başla insanlarımızın yanında olacağız."