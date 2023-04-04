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Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:40
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Yangına müdahale ederken yaşamını yitirdi

Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede hayatını kaybetti
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İHA’nın haberine göre, Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgut’un ekip arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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