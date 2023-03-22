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İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak: Denizciliğin ne kadar önemli olduğunu Kahramanmaraş depreminde gördük

İstanbul Teknik Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi Suay Umut Konferans Salonu’nda düzenlenen Çalıştay’da Olası İstanbul Depremi’nin denizcilik sektörüne etkileri ve sonrasına izlenebilecek yol haritaları konuşuldu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 18:00
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İTÜ'de ''Denizcilik Sektörü Olası İstanbul Depremine Hazır mı?'' çalıştayı düzenlendi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak: Denizciliğin ne kadar önemli olduğunu Kahramanmaraş depreminde gördük
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İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Olası İstanbul Depremi’nin denizcilik sektörüne etkileri ve sonrasına dair ilerleme planları masaya yatırıldı.

Çalıştay'da,İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Bayrak yaptığı konuşmada:

"Deprem bizim bir gerçeğimiz. Geçmişte de yaşandığı gibi günümüzde de maalesef devam edecek. Deprem ile yaşamayı bilerek hayatımıza devam etmek zorundayız.

Denizciliğin ne kadar daha önemli olduğunu yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde bir kez daha görmüş olduk.

Deprem bölgesine en kolay sağlanan ulaşım, denizyolu oldu.15-20'ye yakın sefer ile deprem bölgesine yardım gönderildi.

İstanbul için bir telaş söz konusu. İstanbul'da yaşanabilecek bir depremde; bizim neler yapmamız gerektiğini konuşmamız gerekiyor.

Böyle bir çalıştayın olması bizleri son derece mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan ise; "Deprem öncesinde en az zarar görmek üzere denizcilik sektörü neler yapabilir? başlıklı bir çalıştay düzenliyoruz. Burada konuşulan konuların sektörümüze ve ülkemize katkılar sunacağı temennisi ile emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşanabilecek bir deprem senaryosunda neler yapılabilir? sorusuna yanıt arayan birinci oturumundaki anelistler; İstanbul’un olası depremi ve Marmara’da mevcut durumu, İstanbul Depremi ve Afet Yönetimini, Tuzla tersanelerinin depreme dayanıklı hâle getirilmesi için gerekli yatırımları, Tersanelerde depreme hazırlık ve deprem sonrası için tersane imkanlarını başlıklarıyla yapılan çalışmalarını katılımcılara aktardı. 

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