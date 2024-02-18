Arda Güler'in hocasından şampiyonluk açıklaması

Damla Baylan
Arda Güler'in hocasından şampiyonluk açıklaması
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası ilginç bir itirafta bulundu.

Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maç sonrası konuşan Ancelotti, "İyi bir başlangıç yaptık, erken bir gol bulduk ama devamını getiremedik. Rakibimizin penaltı golü oyunun seyrini değiştirdi. Bir puan aldık ama memnun değiliz. Yine de iyi bir durumdayız" dedi.

Eleştirilere de yanıt veren Ancelotti, "Her maçı kazanmak isteriz ama bazen can sıkıcı beraberlikler yaşayabiliyoruz. Bu bize ligi kazanmaya yaklaştıran bir adım olabilir." ifadelerini kullandı.

Ancelotti, "Beraberlik golü sonrası istemediğimiz bir oyun tarzına geçtik. İkinci yarıda çözüm üretmekte zorlandık." diye ekledi.

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