Eryaman Stadı'nda müzik başladı Ankaragücü taraftarı kendinden geçti

Selahattin Ekrekli
Eryaman Stadı'nda müzik başladı Ankaragücü taraftarı kendinden geçti
5 maçlık seyircisiz oynama cezasını Galatasaray maçıyla tamamlayacak olan Ankaragücü'ne taraftarı tam destek verdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Ankaragücü ligde tam 5 maç sonra taraftarıyla buluştu.
Sarı-Lacivertliler; eski başkan Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e saha içinde yumruk atmasının ardından 5 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.
Kupada taraftar desteğiyle sahaya çıkan Ankaragücü, uzun bir aradan sonra ligde de taraftarını arkasına aldı.
Karşılaşma öncesi Eryaman Stadı'nda çalan şarkılarla coşan Sarı-Lacivertli taraftarlar adeta kendilerinden geçti.
O anlar Yeniçağ kameralarına yansıdı.

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