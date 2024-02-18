Eryaman Stadı'nda müzik başladı Ankaragücü taraftarı kendinden geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Ankaragücü ligde tam 5 maç sonra taraftarıyla buluştu.

Sarı-Lacivertliler; eski başkan Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e saha içinde yumruk atmasının ardından 5 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Kupada taraftar desteğiyle sahaya çıkan Ankaragücü, uzun bir aradan sonra ligde de taraftarını arkasına aldı.

Karşılaşma öncesi Eryaman Stadı'nda çalan şarkılarla coşan Sarı-Lacivertli taraftarlar adeta kendilerinden geçti.

O anlar Yeniçağ kameralarına yansıdı.