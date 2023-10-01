İyi ki bizleri uyaran okurlarımız var!..

Sevgili okurum Gılman Kâhyaoğlu, “Yine yazmasam olmazdı.” başlıklı makalemle ilgili beğeni ve sitemini harmanlayarak düşüncelerini paylaşmış benimle.

*

Her zaman olduğu gibi kibar ve naif bir şekilde ilk notunu düşmüş:

“Yüreğinize sağlık... her şeyin ters gittiği, Türkiye’nin ‘o-bu’ ittifak partilerince hızla kara günlere itildiği şu günlerde ‘SULTANLARIMIZ’ -tabii ki- bize öncelikle moral oldu.” demiş ve devamında:

“Onları anmakta gururumuz olduklarını belirtmekte çok haklısınız, ama…” deyince, bu sefer de iyi de ‘Ama’ demenin alemi ne?’ diyorum içimden.

*

Alemi şu?

‘Unuttuğun…

Atladığın…

Düşünemediğin ve ‘Hakkını teslim etmen gereken bir şeyler var’ demektir ki bu durumda da -haklı olarak- ‘Batırılacak iğneye hazır ol’ hatırlatmasını yapıyor.

*

Gerçekten de öyle oldu.

“Bugün köşenize BAŞARI VE BAŞARILILARI konuk ettiniz de diğer başarılılar neden yok???” diye sorunca ben de:

“Hadi cevabını ver bakalım!..” diyorum kendime.

*

Haklı mı?

Elbette haklı!..

*

“Türkiye, çok kötü bir 2023’ü bitirirken, sporda altın yılını yaşayan daha başka başka hemcinslerimin başarılarını aktarayım size.” demiş ve -asla alınganlık göstermediğim- sitemiyle harmanlayıp, bir güzel toparladığı düşüncelerini paylaşmış benimle.

*

“16 saat yüzerek Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın Aysu Türkoğlu’ nu “Nasıl unutursunuz” diyerek ilk hatırlatmasını yapıyor.

“Beş kez dünya şampiyonu olan Naz Arıcı unutulmalı mıydı?” diyor.

“Atlantik Okyanusu'nu 24 günde, 2 bin 384 mil yol yaparak, yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli idi, bilesin diyor.

“20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında altın madalya kazanan Millî atlet Dilek Koçak” atlanmalı mıydı, diye soruyor.

“Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası’nda, serbest dalış tarihinde hem kadın hem erkeklerde sabit ağırlık ile ilk 100 metreye inen Şahika Ercümen ” az bir şey mi başarmıştı sanki ne dersin, diyor?

“Azerbaycan'da düzenlenen 2023 ‘Dünya Tekvando Şampiyonası’nı üçer altın ve bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamlayan millîler, ilk defa takım halinde Dünya Şampiyonluğu elde ettiler.” derken, üçer Altın madalyayı Nafia Kuş, Merve Dinçel; Bronz madalyayı ise Hatice Kübra almıştır.” diyor ve briçle devam ediyor.

“Bildiğim en son birincilik Türkiye Briç Federasyonu bayan briççilerin Avrupa Şampiyonu olduğunu” benimle paylaşmış ve -içinde benim de bulunduğum- takip ettiği köşe yazarlarına, “En az birkaçınızın bunları köşelerinize taşımanızı bekledim açıkçası...” derken, kendince haklı bir serzenişte bulunuyor.

*

Düşününce, Sevgili Kâhyaoğlu sitemlerinde çok haklı çok. O nedenle de kendisinden özür diliyor, bireysel ve takım halindeki başarılı sporcularımızın hepsini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum.

*

İyi ki bizleri uyaran okurlarımız var.