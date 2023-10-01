Yunus Arıkan
İyi ki bizleri uyaran okurlarımız var!..
Sevgili okurum Gılman Kâhyaoğlu, “Yine yazmasam olmazdı.” başlıklı makalemle ilgili beğeni ve sitemini harmanlayarak düşüncelerini paylaşmış benimle.
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Her zaman olduğu gibi kibar ve naif bir şekilde ilk notunu düşmüş:
“Yüreğinize sağlık... her şeyin ters gittiği, Türkiye’nin ‘o-bu’ ittifak partilerince hızla kara günlere itildiği şu günlerde ‘SULTANLARIMIZ’ -tabii ki- bize öncelikle moral oldu.” demiş ve devamında:
“Onları anmakta gururumuz olduklarını belirtmekte çok haklısınız, ama…” deyince, bu sefer de iyi de ‘Ama’ demenin alemi ne?’ diyorum içimden.
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Alemi şu?
‘Unuttuğun…
Atladığın…
Düşünemediğin ve ‘Hakkını teslim etmen gereken bir şeyler var’ demektir ki bu durumda da -haklı olarak- ‘Batırılacak iğneye hazır ol’ hatırlatmasını yapıyor.
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Gerçekten de öyle oldu.
“Bugün köşenize BAŞARI VE BAŞARILILARI konuk ettiniz de diğer başarılılar neden yok???” diye sorunca ben de:
“Hadi cevabını ver bakalım!..” diyorum kendime.
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Haklı mı?
Elbette haklı!..
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“Türkiye, çok kötü bir 2023’ü bitirirken, sporda altın yılını yaşayan daha başka başka hemcinslerimin başarılarını aktarayım size.” demiş ve -asla alınganlık göstermediğim- sitemiyle harmanlayıp, bir güzel toparladığı düşüncelerini paylaşmış benimle.
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- “16 saat yüzerek Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın Aysu Türkoğlu’nu “Nasıl unutursunuz” diyerek ilk hatırlatmasını yapıyor.
- “Beş kez dünya şampiyonu olan Naz Arıcı unutulmalı mıydı?” diyor.
- “Atlantik Okyanusu'nu 24 günde, 2 bin 384 mil yol yaparak, yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli idi, bilesin diyor.
- “20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında altın madalya kazanan Millî atlet Dilek Koçak” atlanmalı mıydı, diye soruyor.
- “Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası’nda, serbest dalış tarihinde hem kadın hem erkeklerde sabit ağırlık ile ilk 100 metreye inen Şahika Ercümen” az bir şey mi başarmıştı sanki ne dersin, diyor?
- “Azerbaycan'da düzenlenen 2023 ‘Dünya Tekvando Şampiyonası’nı üçer altın ve bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamlayan millîler, ilk defa takım halinde Dünya Şampiyonluğu elde ettiler.” derken, üçer Altın madalyayı Nafia Kuş, Merve Dinçel; Bronz madalyayı ise Hatice Kübra almıştır.” diyor ve briçle devam ediyor.
- “Bildiğim en son birincilik Türkiye Briç Federasyonu bayan briççilerin Avrupa Şampiyonu olduğunu” benimle paylaşmış ve -içinde benim de bulunduğum- takip ettiği köşe yazarlarına, “En az birkaçınızın bunları köşelerinize taşımanızı bekledim açıkçası...” derken, kendince haklı bir serzenişte bulunuyor.
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Düşününce, Sevgili Kâhyaoğlu sitemlerinde çok haklı çok. O nedenle de kendisinden özür diliyor, bireysel ve takım halindeki başarılı sporcularımızın hepsini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum.
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İyi ki bizleri uyaran okurlarımız var.