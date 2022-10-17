Durmuş Yılmaz: Egemenliğimizin simgesi TL, iktidarın yanlış politikaları ile bilerek ve isteyerek itibarsızlaştırılıyor

200 liralık banknotun ilk çıktığı 2009 yılındaki değeri ile dolar karşısındaki şimdiki değeri gündeme gelmeye devam ediyor.

Twitter’da bir kullanıcı, “İlk 1 Ocak 2009 tarihinde Durmuş Yılmaz imzası ile çıkan 200 TL’nin değeri 131 dolardı, şimdi 10.07 dolar. Durmuş Yılmaz bu konuda ne düşünüyor?” paylaşımı yaptı. Yılmaz da paylaşımı alıntılayarak, “Egemenliğimizin simgesi TL, iktidarın yanlış politikaları ile isteyerek, bilerek, tammüden itibarsızlaştırılıyor.” yanıtını verdi.



2009 yılında 1,6 lira, 1 dolara tekabül ederken günümüzde ise 18,6 lira 1 dolara tekabül ediyor.



2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası başkanlığı yapan Durmuş Yılmaz, 2018 yılından bu yana İYİ Parti Ankara Milletvekili.







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