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Akşener ile Bahçeli yürürken tokalaştı

Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyareti esnasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sohbet ederek tokalaştı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:31
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Meral Akşener ile Devlet Bahçeli yürürken tokalaştı

Akşener ile Bahçeli yürürken tokalaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan tören, Erdoğan'ın, ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.

İHA'da yer alan haberde, devlet erkanı mozoleden Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiği esnada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yıllar sonra ilk kez birlikte görüntü verdi.

Akşener ve Bahçeli, bir süre sohbet edip tokalaşarak temasa geçti.

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