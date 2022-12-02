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Meral Akşener’den kurmaylarına aday talimatı

6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili kulis İddiaları ve tartışmalar devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den talimat geldi. Akşener, kurmaylarına verdiği talimatta aday konusunun konuşulmamasını istedi. 2023’te yapılacak seçimlerin önemine dikkat çeken Akşener’in Laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyet gibi çok önemli değerlerimizi kaybedebiliriz. Aday, 6’lı masada konuşulmadı, cümle bile kurmayın, sabredin” dediği öğrenildi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 09:15
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den kurmaylarına aday talimatı

Meral Akşener’den kurmaylarına aday talimatı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Akşener, önceki gün Ankara’da başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmanlarıyla buluştu. Üç saat süren toplantıda adaylıkla ilgili tartışmalar gündeme geldi. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına yönelik sözleriyle başlayan polemik değerlendirildi.

"HİÇ KONUŞULMADI"

Cumhuriyet gazetesinden Gamze Kolcu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun 6’lı masanın gündemine henüz gelmediğini dile getiren Akşener, “Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın” ikazında bulundu ve “Kazanacak aday” vurgusunu bir kez daha yineledi. Tavırlarının “Aday kim olsun, kim olmasın” şeklinde olmadığının altını çizen Akşener, “Şu olsun, bu olmasın değil; kazanacak aday olsun. 6’lı masada konuşulmadı, sabredin” değerlendirmesinde bulundu. Akşener, 2023 seçimlerinin “son çıkış” olduğunu kaydederek “Bu seçim alındı alındı; alınmadı laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyet değerlerimizi kaybedebiliriz” diye konuştu.

Akşener, “Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığı adaylığının c’si ile ilgili yaptığı bir açıklama yok” ifadelerini kullandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Akşener’e yaptığı “Masayı terk et” çağrısı da gündeme geldi. Akşener, 6’lı masayı dağıtanın asla kendilerinin olmayacağını vurgulayarak “Dağıtmamızı, dağılmasını isteyenler var. Manipülasyona taviz vermeyiz” dedi.

 

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1950
2.12.2022 09:21
Sağol Meral hocam, vallahi o masadaki her lider seçilebilir, yeterki ülkeyi önceleyin ve ardında durun, bakın o zaman Millet ittifakının oyları da nasıl Fırlıyor  
 
Abuzittin
2.12.2022 09:19
AKP liler için söylüyorum. Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı olarak beni gösterecek. Başınıza ben cumhurbaşkanı olacağım.  
 
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