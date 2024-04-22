İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın'dan flaş iddia. 'Kurultayda sahte kimlikle oy kullanma girişimi olabilir'

İYİ Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın, tv100 canlı yayınında Erdoğan Aktaş ve Gürkan Hacır ile Gündem Özel programına konuk oldu.

İYİ Parti’de 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olan kurultaya sürecine dair soruları yanıtlayan Akalın, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“SAHTE KİMLİK BASTIRILMAK SURETİYLE OY KULLANDIRILABİLİR”

Delege listelerine müdahale edildiği iddiaları sorulan Akalın, bazı gelişmeler yaşandığını; delege listelerinin kendilerine teslim edilmediğini belirtti.

Akalın, "Bu sürpriz değil. 10 gündür böyle bir şey var. Ben arkadaşlarla görüştüm. Ben o listeye ulaşamadım. İYİ Parti'den istifa edip başka partiye geçmişsiniz, başka delege gelecekken, yeniden delege yazılmış ama T.C. Kimlik Numarası o kişiye ait değil. Buzdağının üstünü gördük. Sahte kimlik bastırılmak suretiyle oy kullandırmaya gidebilir. Arkadaşlarımız tespit etti, itiraz yaptık. Seçim Kurulu'nun gerekeni yapmasını bekliyoruz. Ben de dahil olmak üzere bazı delegelerin doğum tarihleri, baba isimleri vs. yanlış girilmiş. Buradaki sorun, örtülü operasyonu kapama işidir. Teknik aksaklık var demeye getirecekler." Şeklinde konuştu.

"SADECE GENEL MERKEZ YAPMIYOR BUNU"

Sözlerini sürdüren Akalın "Sadece Genel Merkez değil, çok uzun zamandır Türkiye’de bir alışkanlık var Türkiye’de Türk milliyetçiliği ve Türki milliyetçileri kontrol edilmesi gereken yönetim noktasında da ‘Bunlar yönetime gelirlerse aşırı hareketler yapabilir’ diye tanımlanan bir grup olarak tanımlanıyor. Bu akıl orijinale uygun sahte kimlik basmak kolay bir şey değildir, bu akıl oralardan gelen bir akıldır." İfadelerini kullandı.

“AKŞENER ADAY OLSAYDI DA ADAY OLACAKTIM”

Akşener aday olsaydı da aday olacağını belirten Akalın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bulunduğu toplantıda kendisine aday olacağını söylediğini belirtirken, Akşener’in kendisine “Hakkınızdır” dediğini belirtti.

Akalın, mevcut toplantıda kendisinden başka kimsenin de adaylığını açıklamadığını söyledi.

“GÖKALP VAKFI’NI KURACAĞIZ”

Akalın, genel başkanlığa geldiği takdirde yapacağı ilk işlerden birinin Gökalp Vakfı kurmak olacağını belirtirken, bu vakfın İYİ Parti’nin dünyaya açılan kapısı olacağını ifade etti.

"EKREM BEY OLAĞAN ŞARTLARDA BİZİM 2028'DEKİ RAKİBİMİZ"

"İYİ Parti’nin 31 Mart’ta uyguladığı seçim stratejisi yanlış mıydı ve bu kadar oy düşüşünü bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine Akalın "Biz bu süreci 3. yol olarak açmak istedik. Bizim 3. yolumuz bir stratejik duruştu. Ekrem Bey olağan şartlarda bizim 2028'deki rakibimiz." dedi.

“KAZANIRSAM ÜÇ VEKİL İYİ PARTİ’YE KATILACAK”

Genel başkanlığı kazanırsa biri daha önce partiden ayrılmış olan 3 ismin İYİ Parti’ye katılacağını söyleyen Akalın, 2024 sonunda TBMM’deki vekil sayısının 50’yi aşacağını ifade etti.

“DELEGELERE ÖZEL KALEM ARACILIĞIYLA ULAŞILDI”

Kurultay sürecinin ilk günlerinde Meral Akşener’in özel kalemi Esra Bekar aracılığıyla bazı delegelerle iletişime geçildiği duyumunu kendisine de geldiğini belirten Akalın, ilk günden sonra böyle bir girişimin olmadığını söyledi.