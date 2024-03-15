Akşener'den Erdoğan'a hodri meydan: 31 Mart'a kadar bu işi yap oylar senin olsun

Hüseyin Düzgün / Aytaç Cihan - Bursa / YENİÇAĞ

Burada yaptığı konuşmada özellikle ekonomi üzerinden hükümeti eleştiren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek emekliler yeni bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Meral Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle;

"HERKESİN DERDİ OLMAYA ÇALIŞTIM"

Ben her seçim öncesi ilçelerimizi ziyaret ediyorum, köylüyü dinliyorum, esnafı dinliyorum, çiftçiyi dinliyorum, gençleri, emeklileri dinliyorum, hakkı yenmiş öğretmenlerimizi dinledim, hepsi için meclise önerge sundum ve bunu yaparak gerçek anlamda muhalif olmanın ne demek olduğunu cümle aleme gösterdim.

"BİZLER SİZİN AVUKATLIĞINIZI YAPIYORUZ"

Bizim için seçmen veli nimettir, ama seçmen uzun zamandır veli nimet olmaktan çıktı, şimdi bugün seçim öncesi sizin bana verdiğiniz görev önemli bir görev dediniz ki bizim avukatımız olacaksın, yani muhalefet demek bunu gerektirmez mi, 2023 genel seçimde de aynısı oldu ve biz yine emrinize amadeyiz. Şimdi yerel seçim var, adaylarımızı hepiniz tanıyorsunuz, bu insanlar seçim öncesinde sizlerin avukatlığını yaptı, bugün itibariyle seçimlere 16 gün kaldı.

"ERDOĞAN'A SESLENİYORUM"

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, atılması gereken 3 adım var. Onlar da atanamayan öğretmenler, gençler ve emekliler. Çünkü başka bir şey konuşmuyorum yapılması gerekenler bunlar. Şimdi atılması gereken bir adım emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vermektir. İkincisi bütün emeklilere 11 bin lira seyyanen zam vermektir. Üçüncüsü ise en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğidir. Sayın Erdoğan'a hodri meydan, 31 Mart'a kadar bu işi yap oylar senin olsun.