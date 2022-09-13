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İYİ Parti Lideri Meral Akşener canlı yayında konuşuyor

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV’de İlker Karagöz’ün konuğu...

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 08:06
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 09:13
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener canlı yayında konuşuyor

İYİ Parti Lideri Meral Akşener canlı yayında konuşuyor
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İşte Meral Akşener'in  İlker Karagöz’ün sorularına verdiği yanıtlar ve yaptığı açıklamalardan önemli başlıklar;

-6 masada çatlak yok.

Aday liderler masasından mı olacak?

-Evet karar masan çıkacak. Orası bir ortak akıl platformu.

-Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı ifade ettim. Başbakan adayı olacağımı söyledim. 31 Mart'ta CHP ile birlikte seçime gitmek ve teklifin onlardan gelmesi seçmeni tekrar ayaklandırmak içindi... Derdim parlamenter sisteme dikkat çekmekti. Hala tek adaylığa gidilmeli gerektiğini düşünüyorum.

Adaylı mı sistem mi?

Kazanacak bir aday. Parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayacak bir adam. Devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. Millet İttifakı'nın adayı olacak. Olması gereken bu.

(Tunç Soyer, yaptığı konuşmada, Atatürk’ün sözlerine gönderme yaparak, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. Yine o sabah, tam da bu bulunduğumuz yerden, Kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses, sadece bir kurşunun sesi değil, İzmir’den tüm Anadolu’ya yayılacak bir direnişin müjdecisiydi” dedi.)

Tunç Soyer'in sözleri sizi rahatsız etti mi?

-Atatürk'ün sözlerini hüküm cümlesi olarak kurduğu için bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu'yla randevulaşma var mı?

Kılıçdaroğlu ben dahil 5 lideri ziyaret edecek. Görüşme kesin ama tarihi bilmiyorum.

İşsizlik

-İşsizlik düşmüyor. Artık insanlar o kadar umutsuz ki. İnsanlar iş aramaya devam ediyor. Ama bekar olanlar iş aramaktan vazgeçmiş durumda.  Uzun zamandır esnaf geziyorum. Pandemi yoktu. Şu anda işçi sayısı düştü. İşsizlik artıyor.  

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