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Meral Akşener’den Fox TV canlı yayınında ortak aday açıklaması: Devlet tecrübesi olan kazanacak bir aday

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV’de İlker Karagöz’ün konuğu oldu. Akşener, Altılı Masa ve ortak aday ile ilgili sorulara yanıtlar verdi. Akşener, "Devlet tecrübesi olan kazanacak bir aday." dedi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 13:08
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den canlı yayında ortak aday açıklaması

Meral Akşener’den Fox TV canlı yayınında ortak aday açıklaması: Devlet tecrübesi olan kazanacak bir aday
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Türkiye'de ekonomi, erken seçim ve adaylık tartışmaları gündemde yerini korurken Altılı Masa da daha henüz adayını açıklamadı.

Bu sabah FOX TV’de canlı yayınlanan Çalar Saat adlı programda İlker Karagöz’ün konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"Altılı masada çatlak var mı?", "İYİ Parti'de masadan kalkmak gibi bir yaklaşım var mı?" sorularına "Hayır" karşılığı veren Akşener, "Aday liderler masasından mı olacak?" sorusunu da cevapladı.

Akşener, Altılı Masa ve ortak aday ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"ALTILI MASA ORTAK AKIL PLATFORMU"

Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayını bu altı liderin seçeceğini söylemesini kamuoyuna o paylaştı. Arkasından biz, o masada olanlar da olumlu bulduk. Dolayısıyla o masadan çıkacak, karar masadan çıkacak. Yani adayı altılı masa belirleyecek. Ama altılı masayı oluşturacak liderlerin o karara katılımını, arkalarında bulunan hem seçmenlerinin hem sahada gördüklerinin bir sonucu olacak. Yani tartışacağız. Biz Cumhur İttifakı gibi değiliz. Orası bir ortak akıl platformu." dedi.

Seçime ortak adayla gidilmesi gerektiğini belirten Akşener, bunun hem Cumhurbaşkanlığı'nın kazanılmasında hem de parlamenter sisteme geçişte önemli olacağını vurguladı.

"DEVLET TECRÜBESİ OLAN KAZANACAK BİR ADAY"

İYİ Parti lideri, "Kazanacak bir aday. Parlamenter sisteme geçilmesi konusunda irade koyacak bir aday. Verdiği sözü tutacak bir aday. Çünkü aday da dahil olmak üzere bir protokolü imzalayıp kamuoyu ile paylaşacağız. Devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. 13. Cumhurbaşkanı, bugün adı altılı masa, yarın ittifak olacağını kuvvetle ümit ettiğim, biz şu anda iki partiyiz Millet İttifakı olarak. 2018'de de dört partiydik. İki parti daha eklendi. Onlar henüz ittifak bünyesinde değiller. İnşallah bu altı partinin Millet İttifakı çerçevesinde buluşacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

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Millet
13.09.2022 13:29
Devlet tecrübesi derken memur,belediye başkanı, başbakan, cumhur başkanı kim.siz neden aday değilsiniz.kendi isteğinizi 6+1 li masa daki o bir mi istemiyor.  
 
Ehliyet ve Liyakat
13.09.2022 13:25
Dürüst, ilkeli, yürekli ve eğitimi, hukuku, adaleti, liyakatı, çevreyi, doğayı, tarımı, çocukları, gençleri ve insanları bilen biri olmalı. Tarih, sizi seçiminize göre kaydedecek.  
 
The İMAM
13.09.2022 13:21
Bir siyasi aktörün gücü meydana çıktığı zaman ortaya çıkar. Ver MANSUR Beye Yetkiyi gör % 70 ETKIYİ..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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