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  • Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim

Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, "Fırsatın olsa yurt dışına gider misin?" diye sorduğu üniversite öğrencisi genç, "Giderim, koşa koşa giderim" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 00:22
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Meral Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim

Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programından üniversite öğrencisi bir genç kadının konuşmasını paylaştı.

“MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM” DEDİ, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Ön lisans mezunu olduğunu ancak ekonomik şartlardan dolayı lisans eğitimine devam edemediğini, açıköğretimde okuduğunu belirten genç, “Bundan 5 sene sonra kendimi hiçbir yerde göremiyorum. Şu an bir özel sektörde çalışıyorum mesleğimi yapamıyorum” dedi.

“Ben kendi mesleğimi yapmak istiyorum” derken gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın, “Ülkenin şartlarından dolayı başvurmadığım özel sektör kalmadı. Ama herkes deneyimli arıyor. ‘Ben maaş istemiyorum mesleğimi öğreneyim' dedim, ona da yanaşmıyorlar. 5 kardeşiz atanmayı bekleme gibi bir seçeneğim yok aileme destek olmak zorundayım” ifadelerini kullandı.

“BURADA DEĞER GÖRDÜĞÜMÜ HİSSETMİYORUM”

İYİ Parti lideri Akşener’in, “Fırsatın olsa yurt dışına gider misin?” sorusunu yanıtlayan genç kadın, “Giderim. Koşa koşa giderim. Burada gerçekten değer gördüğümü hissetmiyorum” dedi.

AKŞENER: GENÇLERİMİZİ HAK ETTİKLERİ İMKANLARA KAVUŞTURACAĞIZ

Akşener, söz konusu gencin konuşmasını şu ifadelerle paylaştı:

“24 yaşında bir genç kızımızın omzunda yük, kalbinde acı ve ruhunda yara açan bu değersizlik hissi; ne yazık ki ülkemizdeki birçok gence sirayet etmiş durumda. Bu yüzden her şeyden önce; gençlerimizi dinleyecek, anlayacak ve hak ettikleri imkanlara kavuşmalarını sağlayacağız!”

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GÖKTÜRK KAĞAN
17.09.2022 01:08
Niye gitmiyor? T  
 
Uzay Fenercioğlu
17.09.2022 00:47
Çözümün ilk adımı, sorunu tespit etmek. Sorunun kaynağı mevcut iktidar. İkinci adım, sorunu yaratan, sorunu çözemez. Mutlaka gitmeli. Sorunun %50'si çözüldü. Gerisi kolay.  
 
Vatandaş
17.09.2022 00:27
Yolsuzluk,Yoksulluk hırsızlık olan bir yerde kim durur ki?  
 
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