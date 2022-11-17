Meral Akşener: Erdoğan'ın milletçe yas tutarken kendisini dans gösterisiyle karşılatmamasını beklerdik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında, İstiklal Caddesi’nde düzenlenen terör saldırısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"DEVLET CİDDİYETİ BEKLEMEK DOĞAL HAKKIMIZDIR"

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Türk devlet geleneğinde ülkeye yönelik saldırıları siyasete malzeme etmeye yer olmadığını vurgulayan Akşener, "Devleti idare edenler bilir ki mevcut iktidar özelinde ise bilmelidir ki bu saldırılar şahısların makam ya da koltuklarını değil, milletimizi ve devletimizi hedef alır. Meseleye bu ciddiyette yaklaşmak, buna göre önlemler almak, bunu bilerek konuşmak lazımdır. Ülkeyi idare edenlerin görevi devletin ciddiyetini, milletin hürriyetini muhafaza edecek adımlarla terörün amacına ulaşmasını engellemektir." diye konuştu.

Ülkeye yapılan saldırıları şahsına yapılmış gibi algılayarak yanılanların, sonrasında attıkları adımlarda da yanılmaya ve yanıltmaya mahkum olduğunu dile getiren Akşener, iktidardan, en az aziz ve cefakar millet kadar dikkatli, sağduyulu ve aklıselim davranmasını beklediklerini kaydetti.

"ERDOĞAN'IN KENDİSİNİ DANS GÖSTERİSİYLE KARŞILATMAMASINI BEKLEMEK EN DOĞAL HAKKIMIZDIR"

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Sayın Erdoğan'ın yurtdışı seyahatini iptal etmesini ya da en azından milletçe yas tutarken kendisini dans gösterisiyle karşılatmamasını beklemek en doğal hakkımızdır. Yayımlanan taziyeyi reddedip terör saldırısından ABD'yi sorumlu tutan İçişleri Bakanının, grup konuşmasında Amerika'yı müttefiklikten çıkartan Cumhur İttifakı ortağının ve tüm bunlar olurken de dostu Biden ile Bali'de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Sayın Erdoğan'ın kendi aralarında bir ortak anlayış ve dille hareket etmelerini beklemek de en doğal hakkımızdır. Sayın Erdoğan'ınki doğruysa diğerlerinin ki nedir? Ezcümle her alanda yalpalamaları ve zikzaklarıyla artık başımızı döndüren bu iktidardan hiç olmazsa böylesine acı bir terör olayında biraz devlet ciddiyeti, biraz disiplin, biraz da ilkeli bir duruş beklemek en doğal hakkımızdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'da kültürel dans gösterisi ile karşılanmıştı.