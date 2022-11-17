İYİ Partili gençlerden Erdoğan'ın çağrısına kahkahalı yanıt. Akşener’in videosunu paylaştılar

G20 zirvesi için gittiği Endonezya'dan dönerken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP’yi bir kenara koyalım, Altılı Masa'nın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İyi Parti’nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6'lı masadan kalk" çağrısına yanıt verdi.

Akşener, "Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de onu aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ GENÇLERDEN DE YANIT GELDİ

Erdoğan'ın Akşener'e çağrıda bulunmasının ardından İYİ Parti Gençlik Kolları, Twitter hesabından Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak bir video yayınladı.

Videoda Akşener'in kahkaha atarak ve alkış çalarak “Ay harika ya” dediği sözleri yer aldı.

İşte o paylaşım ve Akşener'in o anları: