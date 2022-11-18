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  • MHP'nin adayı İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı

MHP'nin adayı İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı

2014 yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkan adayı olan Prof. Akgemci İYİ Parti'ye katıldı. Akgemci'ye parti rozetini İYİ Parti lideri Akşener taktı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:03
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MHP'den daha önce belediye başkan adayı olan Prof. Dr. Akgemci İYİ Parti'ye katılırken parti rozetini Akşener taktı

MHP'nin adayı İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı
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2014 yerel seçimlerinde MHP'den Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Tahir Akgemci, İYİ Parti’ye katıldı. Akgemci'nin rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun süre görev yaparak emekli olan ve 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Tahir Akgemci, İYİ Parti'ye katıldı.

Rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in taktığı Prof. Dr. Akgemci, ilk açıklamasında “Tüm gücümle partimin emrinde olacağım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Ahmet Çabukel, “Değerli Tahir Akgemci hocamızın saflarımıza katılması bizleri çok mutlu etti. Kendisinin İYİ Parti ailesine büyük katkılar sağlayacağına olan inancımız tam” diye konuştu.

İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ HESABI PAYLAŞTI

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Örgütü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunularak, İYİ Parti'ye katılan Prof. Dr. Tahir Akgemci ile Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş'a hoş geldin denildi.

Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Daha önce MHP’den 2014 Yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Prof. Dr. Tahir Akgemci ile Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in rozet taktimi ile İYİ Partimize katılmışlardır. Aramıza hoş geldiniz. Gücümüze güç kattınız. ☀️ #azkaldi"

HOŞ GELDİN PAYLAŞIMI

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK Y. Üyesi Avukat Günay Kodaz da sosyal medya hesabından Akgemci ile bir fotoğraf paylaşarak kendisine hoş geldin dedi.

Kodaz tarafından yapılan paylaşım şu şekilde: "Günaydın… Partimize hemşehrim Prof.Dr.Tahir Akgemci beyefendi katıldı.Aramıza hoşgeldiniz hocam"

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9876
18.11.2022 18:29
@SELim bey.guzel yorumlarinı bu haber "AKP'lilerin terörist Apo'ya övgü sözleri yeniden gündem oldu"  
 
"Türkiye de siyasetin cılkı çıkmasında dünyada"
18.11.2022 18:10
Perinçek, 'AK Parti Hükümeti temsilcileri, Anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında, PKK’nın emrindeki HDP’yi ziyaret etti. HDP, Terör Örgütü PKK’ya terörist toplayan, para toplayan, bölücü terörün"  
 
Muhsin
18.11.2022 18:01
Tahir hocam değerli bir insan başarılar diliyorum beraber çalışma imkanımız oldu sevgiler hocam Konya'dan  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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