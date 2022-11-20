İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili yeni gelişme. Tutuklu sayısı 19'a yükseldi

Beyoğlu’ndaki terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan’ın illegal yollarla Türkiye’ye geçmesine yardım ettiği belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Terörist Alham Albashır’la birlikte 17 şüpheli tutuklanırken, polis Albashır’ın Hatay üzerinden Türkiye’ye girmesine yardım eden iki şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANAN KİŞİ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli “kasten öldürme” ve “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan toplam şüpheli sayısı 19’a yükselmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

13 Kasım 2022 günü İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/PYG/YPD tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı düzenleyen kişi Alham Albashır adlı teröristti. Terörist, bombalı çantayı cadde üzerinde bulunan bir banka bıraktıktan sonra olay yerinden uzaklaşırken kameralara yakalanmıştı.

Yaşanan bombalı saldırı sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 82 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda bombalı saldırgan Alham Albashır dahil onlarca kişi gözaltına alınmış, bombacı saldırganla birlikte 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaşanan saldırının ardından dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'de bulunan terör örgütü noktalarında Hava kuvvetlerine bağlı çok sayıda savaş uçağı ile sınır ötesi harekat başlatıldı.