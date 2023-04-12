Turhan Çömez canlı yayında İYİ Parti'ye yapılacak algı operasyonunu açıkladı.

Çömez, sahada muazzam bir dinamizm ve ilgi olduğunu söyledi ve bu durumun iktidar tarafından da fark edildiğini belirtti.

Ancak, bazı çevrelerin İYİ Parti'ye yönelik oy oranı düşüklüğü algısı yaratmak için bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü.

Turhan Çömez, bu operasyonun yandaş medya tarafından destekleneceğini ve İYİ Parti'ye karşı taarruzlar yapılacağını söyledi.

Çömez, sahada muhteşem bir değişim arzusu ve ilginin olduğunu belirterek, İYİ Parti'nin oy oranının büyük ölçüde yüzde 15’lerden 20'lere doğru tırmanacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez canlı yayında şunları söyledi;

“Sahada muazzam bir dinamizm var, muazzam bir heyecan var.

İYİ Parti'ye çok büyük bir ilgi olduğunu söyleyebilirim bunun zaten iktidar farkında. bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir algı operasyonu başlayacak ilk kez sizin ekranlarınızda paylaşayım.

Parti oy oranının düşük olduğuna dair bir algı operasyonu başlayacak. Bu kimi çevrelerce kurgulandı, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Yandaş medyada büyük bir bombardıman yapılarak İYİ Parti'nin oyları üzerinden birtakım taarruzlar yapılacak.

Tabii bu senaryoda ellerinde patlayacak. Onu söyleyeyim çünkü sahada muazzam bir ilgi var.



Sandıklar açıldığında bu yaptıklarının ne kadar da yanlış olduğunu hepsini görecekler. Muhteşem bir değişim arzusu var, çok büyük bir ilgi var Balıkesir özelinde de, Türkiye genelinde de.

Çok dinamik bir halk var aslında. Bunları hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz ama İYİ Parti'nin oy oranının büyük ölçüde yüzde 15’lerden 20’lere doğru tırmanacağını söyleyebilirim.”